В Башкирии уже более 100 активистов получили выплаты по программе «Рекрут»

В Башкирии проект «Рекрут» набирает обороты. Напомним, он был инициирован добровольным обществом содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ). Проект поддержал Глава региона Радий Хабиров.

С 1 августа текущего года в республике за помощь в привлечении граждан к службе по контракту полагаются выплаты в размере 50 тысяч рублей. Как рассказал председатель ДОСААФ Башкирии Игорь Нурмухаметов, с начала СВО волонтеры ведут активную работу по поддержке фронта.

В числе направлений поддержки – подготовка специалистов по военно-учетным специальностям, а также волонтерская помощь: сбор гуманитарной помощи и агитация по призыву на службу в армию. Зачастую активисты едут в районы республики за свои собственные средства для того, чтобы закупить и отправить технику. Кроме того, они ведут разъяснительную работу с теми, кто планирует подписать контракт с Минобороны страны.

В проекте может принять участие любой желающий, в настоящее время проживающий на территории Башкирии. Место прописки значения не имеет.

Отметим, жители региона, подписавшие контракт, получают единовременную выплату в размере более 1,2 млн рублей. По словам Игоря Нурмухаметова, к ним продолжают обращаться добровольцы для заключения контракта.

Обработано свыше 400 обращений, а также произведены выплаты более 100 активистам. Волонтерская работа идет, люди обращаются. Игорь Нурмухаметов, председатель ДОСААФ Башкирии

Получить выплату может любой гражданин России, достигший 18 лет, кроме сотрудников государственных и муниципальных учреждений, военнослужащих и правоохранителей.

Программа «Рекрут» действует до 31 октября этого года. Получить более подробную информацию можно в ситуационном центре Башкирии по телефонам: 122 или +7(347)218-19-19.