В Уфе наградили победителей конкурса лучших практик «Башкирского долголетия»

Призеров поздравил глава республики. Проект был запущен в 2020 году по инициативе Радия Хабирова. За четыре года районы накопили уникальный опыт сохранения здоровья и вовлечения пенсионеров в активности. Конкурсанты фестиваля прошли в июле зональные этапы. В финал попали лучшие наработки: восемь команд стали лауреатами, столько же обладателями гран-при.

Мастерица говорит, что в ее изделие вшита история башкир. Каждая деталь скрывает народную мудрость. Переехав из Стерлитамака на малую родину в Бурзянский район, Рашида Гизатуллина объединила женщин «серебряного» возраста. Так у них появился свой клуб лоскутного рукоделия. Ремеслу она, можно сказать, научила всех пенсионерок района.

Команда «Новые возможности» представляет Стерлибашевский район. Пожилых здесь вовлекли в волонтерскую работу. Они шьют спальные мешки, толстовки, изготавливают масккостюмы и окопные свечи. Их обучают технике на курсах. Активистки ранее выиграли федеральный грант и купили новое оборудование в свой цех — планируют шить еще больше.

«Башкирское долголетие» стартовало в 2020 году по инициативе руководителя республики. Благодаря проекту, пенсионеры могут путешествовать по республике, а еще туры были организованы в Беларусь и Абхазию.

Когда я езжу по району и встречаю наших ветеранов, которые идут от туристического автобуса по программе «Башкирское долголетие», у меня птички поют на душе, потому что я понимаю, что вы не дома сидите, вы собрались все вместе, с песнями сели в автобус и наслаждаетесь. Радий Хабиров

Но проект состоит не только из туризма. Он включает еще несколько разделов: «Здоровье», «Физкультура», «Творчество», «Волонтерство», «Обучение». За те годы, пока существует «Башкирское долголетие», районы наработали опыт по тому, как организовать досуг пожилых. Фестиваль практик сначала прошел на зональном этапе, а лучшие 16 стали финалистами. Конкурс реализован на грант главы республики.

Наибольший охват у нас именно в направлении «Физкультура и спорт», у нас почти все встали на скандинавскую ходьбу. Мы договаривались с Минобразованием, чтобы они договорились со школьными учителями физкультуры, чтобы те стали инструкторами. Ленара Иванова, министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан