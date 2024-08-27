«Помощь республики неоценима»: боец СВО о гумконвоях из Башкирии

На Донбасс прибыл 132-й гумконвой, сформированный по поручению Главы Башкортостана. Личные посылки, автомобили, стройматериалы и специальные средства — перечень составляли по заявкам самих военнослужащих, которые лично встретили колонну.

Для наших ребят встреча гуманитарной колонны из Башкортостана уже стала приятной традицией. На один день они могут выйти с линии боевого соприкосновения, встретиться с друзьями из других подразделений и, конечно, получить весточку из дома, личные посылки и средства передвижения.

Это сейчас тут самая необходимая техника, потому что позволяет быстро заехать и выехать с передка. Очень много дронов-камикадзе, и если идешь пешком или даже бежишь, то они тебя догоняют. А на мотоцикле есть шанс уехать от них или увернуться. позывной «Большой»

Расим Кадыров — один из самых опытных водителей гумконвоя. За плечами уже порядка ста рейсов на Донбасс. За это время приобрел настоящих друзей среди военнослужащих. И помогает им, в том числе, за свой счёт.

У меня друг служит в батальоне «Сомали». Он у меня генератор просил и мотоцикл. Я ему пообещал и хочу сам лично ему отдать. Купил на свои деньги, сейчас повезу мотоцикл в Донецк. Расим Кадыров, водитель гумконвоя

Для Вячеслава Шлифера это тоже далеко не первая поездка. Гумпомощь возит с ноября 2022 года. В пути бывало всякое, признается дальнобойщик, с неохотой вспоминая прилёты рядом с колонной. Но, как и остальных шофёров, это его не остановило. Будет поддерживать ребят до самой победы.

Мы видели разбомбленный Мариуполь. Там дорог не было, дома разбиты. Люди стояли в очередях. Мы останавливались, разговаривали с ними, спрашивали, как они тут живут. Были очень впечатлены. Когда мы в первый раз приехали, нам понравилось, как нас встретили ребята. Они были очень благодарны. И вот тогда мы поняли, что делаем нужную работу. Им наша помощь очень нужна была. Они нуждаются в нас. Вячеслав Шлифер, водитель гумконвоя

И ребята действительно благодарны. Не только водителям гумконвоя, но и всем неравнодушным жителям республики, которые помогают в сборе и формировании караванов. Стройматериалы, сетки-рабицы, автомобили и квадроциклы, специальные средства — всё это помогает спасать жизни бойцов. Особые слова благодарности они попросили передать школьникам Башкортостана за поддержку.

Помощь республики неоценима, республика вносит очень большой вклад в победу. Моральный дух поднимается, когда приходит гуманитарная помощь. А она приходит очень часто. Большое спасибо хотелось бы сказать Ради Фаритовичу и всей нашей республике. Особенно нам приятно получать детские письма. Они всегда нас с праздниками поздравляют, с Новым годом, с 9 мая. позывной «Морпех»

Большое спасибо жителям республики за такую помощь. Это прицел с ночным виденьем. Очень нужная вещь, особенно на передовой. позывной «Председатель»

Охота большое спасибо сказать всем жителям, кто собирает гумпомощь. И, конечно же, главе Республики Башкортостан Хабирову Радию Фаритовичу. Он проводит большую работу, ставит задачи. Мы об этом прекрасно знаем. Потому что, когда есть время, смотрим в «Телеграме» его совещания и оперативки. И те задачи, которые он ставит, они вовремя выполняются. И всё необходимое привозится к ребятам в подразделения. позывной «Шаман»

Этот гумконвой стал уже 132-м по счету, но он точно не будет последним. Лозунг времён Великой Отечественной войны «Всё для фронта, всё для победы» актуален и по сей день.

Что хочется сказать нашим ребятам: мы знаем, как им тяжело на передовой. И какие бы ни были обстоятельства, мы будем привозить им гумпомощь. Мы будем поддерживать ребят до победы. Ильдар Хамитов, начальник ПСО г. Сибая