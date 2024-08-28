В Башкирии два рыбака сорвались с обрыва, одного спасли

Двое мужчин во время рыбалки на реке Уфе неподалеку от деревни Усть-Салдыбаш Нуримановского района сорвались с обрыва, информирует пресс-служба МЧС по Башкирии.

Рядом с ними рыбачили другие мужчины, которым удалось вытащить на берег лишь одного из рыбаков. Тело еще одного, мужчины 54 лет, было обнаружено сегодня утром.

Еще одна трагедия произошла на озере Куль-Кункас в Миякинском районе, где спасатели вытащили из воды 50-летнего мужчину.