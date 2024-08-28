В дни выборов Главы Башкирии состоится акция «Рахмат»

13 сентября все зарегистрированные билеты также примут участие в розыгрыше суперпризов «Зур Рахмат», который пройдет в прямом эфире БСТ. Среди призов – машины, путешествие для всей семьи в Сочи и путевки в санатории и дома отдыха Башкортостана. Три квартиры в Уфе предоставляет главный партнер проекта – «Инвестиционно-строительный комитет города Уфы РБ».