В дни выборов Главы Башкирии состоится акция «Рахмат»

6, 7 и 8 сентября в Башкирии состоятся выборы главы республики. В эти дни голосующие смогут принять участие в традиционной акции «Рахма-2024».
В рамках республиканской акции все жители, пришедшие на избирательные участки в дни голосования, смогут получить QR-билеты для участия в розыгрыше призов.
Каждому члену семьи, включая детей, будет выдан QR-билет, необходимо зарегистрировать помещенный там уникальный код из 8 символов на сайте рахмат102.рф.
Призовой фонд акции впечатляет: участники смогут выиграть более 330 ценных призов. В этом списке: квадроциклы, мотоцикл, водный мотоцикл, велосипеды, электросамокаты, а также бытовая и офисная техника – телевизоры, ноутбуки, планшеты, телефоны и пылесосы-роботы.
Этой осенью розыгрыш ценных призов будет проводиться дважды в день. Время розыгрышей: 6 сентября в 14:00 и 20:00, 7 сентября в 14:00 и 20:00, 8 сентября в 14:00.
В воскресенье, 8 сентября, впервые пройдёт «Ночь призов», где разыграют сразу более 130 призов.
Результаты каждого розыгрыша будут опубликованы на сайте рахмат102.рф. После объявления победителей волонтеры проекта свяжутся с ними по телефону. Обратите внимание, что QR-билеты необходимо сохранять до 30 сентября, чтобы не потерять своё право на получение приза.
13 сентября все зарегистрированные билеты также примут участие в розыгрыше суперпризов «Зур Рахмат», который пройдет в прямом эфире БСТ. Среди призов – машины, путешествие для всей семьи в Сочи и путевки в санатории и дома отдыха Башкортостана. Три квартиры в Уфе предоставляет главный партнер проекта – «Инвестиционно-строительный комитет города Уфы РБ».