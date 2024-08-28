В Уфе в дни празднования юбилея столицы введут ограничения на дорогах

В связи с проведением в столице юбилейных мероприятий движение автотранспорта будет ограничено. 

Фото №1 - В Уфе в дни празднования юбилея столицы введут ограничения на дорогах
  • с 01:00 30 августа до 01:00 1 сентября по местному проезду вдоль проспекта Октября (от Южного до Северного проезда);
  • с 7:00 до 13:00 31 августа по улице Набережной – от Сочинской до Бельского моста;
  • с 19:00 до 23:59 31 августа на участке проспекта Октября (от Южного проезда до Северного проезда);
  • с 17:00 до 23:59 31 августа по улице Первомайской (от Машиностроителей и Коммунаров), ул. Машиностроителей (от Интернациональной до Черниковской), ул. Орджоникидзе (от Машиностроителей до К.Хакимова);
  • с 17:00 до 24:00 30 августа и с 17:00 до 24:00 31 августа по улице Заки Валиди (от Гафури до Аксакова) и по улице Генерал-губернатора Перовского;
  • с 17:00 до 24:00 31 августа по улице Новогорной (от бульвара Саид-Галиева до Южного проезда).

В администрации города просят уфимцев и гостей столицы учитывать ограничения на дорогах и заранее планировать свои маршруты.

Фото: пресс-служба администрации Уфы

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