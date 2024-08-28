В Уфе в дни празднования юбилея столицы введут ограничения на дорогах

В связи с проведением в столице юбилейных мероприятий движение автотранспорта будет ограничено.
- с 01:00 30 августа до 01:00 1 сентября по местному проезду вдоль проспекта
Октября (от Южного до Северного проезда);
- с 7:00 до 13:00 31 августа по улице Набережной – от Сочинской до Бельского
моста;
- с 19:00 до 23:59 31 августа на участке проспекта Октября (от Южного проезда до
Северного проезда);
- с 17:00 до 23:59 31 августа по улице Первомайской (от Машиностроителей и
Коммунаров), ул. Машиностроителей (от Интернациональной до Черниковской), ул.
Орджоникидзе (от Машиностроителей до К.Хакимова);
- с 17:00 до 24:00 30 августа и с 17:00 до 24:00 31 августа по улице Заки Валиди
(от Гафури до Аксакова) и по улице Генерал-губернатора Перовского;
- с 17:00 до 24:00 31 августа по улице Новогорной (от бульвара Саид-Галиева до
Южного проезда).
В
администрации города просят уфимцев и гостей столицы учитывать ограничения на
дорогах и заранее планировать свои маршруты.
Фото:
пресс-служба администрации Уфы