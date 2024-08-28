В Башкирии задержали очень пьяного водителя, который не смог дунуть в алкотестер

В Иглино водитель «Шевроле Нива» съехал с дороги в овраг. По словам очевидцев происшествия, мужчина был настолько пьян, что не мог даже разговаривать.

На место выехал экипаж ДПС. Как сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции, за рулем авто находился 60-летний местный житель, который из-за своего опьянения не смог самостоятельно выйти из машины и пройти медосвидетельствование. Мужчина с трудом понимал, что от него хочет инспектор и где находится отверстие алкотестера, в которое надо подуть.