На Землю вновь обрушилась магнитная буря

Специалисты зафиксировали среднюю магнитную бурю класса G2. Об этом сообщает портал «Метеовести».
Всплески были замечены после трёх часов ночи. Данный уровень магнитной бури является вторым из пяти по интенсивности.
Магнитная буря будет непродолжительной, и её интенсивность усиливаться не будет. Однако, они могут оказать значительное влияние на здоровье и самочувствие человека. Прежде всего, они представляют опасность для тех, кто страдает болезнями сердца, артериальной гипертонией. В такие периоды чаще наблюдаются обострение любых хронических заболеваний.