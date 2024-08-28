На Землю вновь обрушилась магнитная буря

Магнитная буря будет непродолжительной, и её интенсивность усиливаться не будет. Однако, они могут оказать значительное влияние на здоровье и самочувствие человека. Прежде всего, они представляют опасность для тех, кто страдает болезнями сердца, артериальной гипертонией. В такие периоды чаще наблюдаются обострение любых хронических заболеваний.