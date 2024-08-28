Башкирия отправила в зону СВО новую технику для воинов-земляков

Очередной гуманитарный конвой доехал из Башкирии до бойцов спецоперации. О гуманитарной миссии рассказал глава администрации Кушнаренковского района Марат Латыпов.

Он отметил, что жители района отправили своим землякам на передовую транспорт повышенной проходимости – автомобили УАЗ. Кроме того, они получили бензопилы, инструменты, масксети, генераторы, продукты и личные посылки. Представители района объехали много подразделений, в которых служат воины из Кушнаренковского района.

Наши бойцы передали искренние слова благодарности за гуманитарный груз, и особенно за теплые письма и обереги с родины. Каждый из них смог почувствовать тепло родного дома и заботу земляков. Спасибо всем кушнаренковцам за сплоченность, за помощь, которую они оказывают фронту. Вместе — мы сила, Победа будет за нами! Марат Латыпов, глава администрации Кушнаренковского района

Добавим, в Башкирии продолжается набор на службу по контракту. По поручению Главы региона Радия Хабирова увеличен размер единовременной выплаты добровольцам, заключившим контракт с Минобороны. Кроме того, Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 400 тысяч рублей участникам СВО, которые заключат контракт в период с 1 августа по 31 декабря текущего года. Таким образом, общая сумма единовременных выплат воинам из Башкирии с учетом федеральных надбавок составит 1 млн 205 тысяч рублей.

Всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и сайт башбат.рф.