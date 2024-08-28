Семья из Башкирии воспитывает 12 детей

В Чекмагушевском районе семья воспитывает 12 детей. Сейчас старшие сыновья служат на передовой, остальные братья и сестры учатся и посещают детсад. Ильясовы своим примером смогли развеять миф о том, что чем больше детей, тем тяжелее с ними справиться. Сильной мотивацией для создания большой и дружной семьи послужили меры поддержки от государства и республики. Сейчас Башкортостан – в лидерах по количеству многодетных семей среди регионов ПФО. За последнее десятилетие их число достигло 59 тысяч, показав рост на 27,5 процента.

Пока мама на работе, дети хозяйничают во дворе. Все домашние дела маленькие помощники стараются делать вместе. Так не только быстрее, но и гораздо веселее. Успевают и цветы полить, и яблоки собрать, и скотину покормить, и даже поиграть. Традиционно маму встречают всей толпой у самой калитки. После всей семьей собираются за ужином. Но сегодня не простой день. Их сыну Ильясу исполняется 13. Супруги готовят праздничный стол.

В семье – 11 детей, еще один находится на попечении. Но не все в этот день смогли поздравить брата. Двое сыновей и дочь работают в Уфе. Юлиан и Юнона – студенты, а Даниил перешел в одиннадцатый класс. По словам родителей, дети сами изъявили желание трудиться. Хотят научиться самостоятельности – покрывать свои расходы и откладывать на будущее. Еще двое сыновей сейчас на передовой.

Как признается обладательница медали «Материнская слава», если бы государство и республика не помогали, то их семье пришлось бы нелегко. А так родители получают помощь от рождения детей и до их совершеннолетия. Тут и различные льготы и пособия, жилищный сертификат на покупку квартиры, бесплатное питание в школе, скидки в садике. Также получили финансовую помощь. Эти деньги семья направила на улучшение жилищных условий. Раз в два года детям компенсируют и покупку школьной формы.

Ильясовы воспитывают настоящих патриотов. На личном примере прививают любовь к труду. У каждого ребенка свое хобби: кто-то поет, кому-то нравится рисовать, для кого-то интересны танцы, кому-то – спорт. При этом не забывают и хорошо учиться.