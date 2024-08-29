Из простого деревенского парня в государственные деятели федерального масштаба. В Уфе издали энциклопедию «Муртаза Рахимов». В книге отражен весь путь, который прошла республика под руководством первого Президента Башкортостана.
Это были очень непростые времена, отмечает главный редактор издания — вице-президент академии наук республики Александр Дегтярёв. При создании энциклопедии на 623 страницах использовался огромный библиографический материал. Информацию почерпнули из более чем трёх тысяч изданий.
В самой энциклопедии мы собрали всё, что можно было сделать в течение года. Мы выполнили указ Главы Республики Башкортостан об издании этой книги. Как и обещали, до сентября весь тираж мы отправляем в школы Республики Башкортостан, в общественно-культурные центры.Александр Дегтярёв, вице-президент академии наук Республики Башкортостан
В энциклопедию включены воспоминания людей, которые работали с Муртазой Рахимовым и знали его очень близко. Сегодня экземпляры нового издания как раз вручили когда-то коллегам первого президента республики — бывшим премьер-министру Башкортостана и мэру Уфы.
Я думаю, абсолютно правильное решение главы нашей республики в создании этой энциклопедии. Полностью его поддерживаю, для будущего поколения, для подрастающего поколения, эта энциклопедия очень нужна.Рафаэль Байдавлетов, премьер-министр Правительства Республики Башкортостан /1999-2008 г./
Муртаза лично меня всё-таки научил отвечать за порученное дело, научил общению с людьми.Павел Качкаев, депутат Госдумы РФ, глава администрации г. Уфы /2003-2011 г./