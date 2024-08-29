В Уфе издали энциклопедию «Муртаза Рахимов»

В самой энциклопедии мы собрали всё, что можно было сделать в течение года. Мы выполнили указ Главы Республики Башкортостан об издании этой книги. Как и обещали, до сентября весь тираж мы отправляем в школы Республики Башкортостан, в общественно-культурные центры.

Александр Дегтярёв, вице-президент академии наук Республики Башкортостан