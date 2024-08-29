В Башкирии учитель рисования построила свой дом

Благодаря республиканской программе «Земский работник культуры» жительница Альшеевского района построила дом. Руфь Бикмаева преподает в школе искусств рисование. Благодаря ей дети познают большой мир красок, картин и мастерства изображения предметов.
Многие мечтают стать не только художниками, но и дизайнерами и архитекторами. В этом им помогает молодая преподавательница. Руфь уже представляет район на различных конкурсах, а осенью этого отметит новоселье в доме.
В 2021 году по инициативе Радия Хабирова в Башкортостане стартовала программа «Земский работник культуры». За три года в село приехали работать 120 молодых специалистов. Подъемные 1 млн рублей помогают решить жилищный вопрос или приобрести автомобиль. Со следующего года программа начнет работать в масштабах страны.