В Уфе открыли движение на улице Архитектора Рехмукова

Дорогу в 457 метров построили по федеральной программе «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда». Дорожное полотно шириной 3,5 метра начали ремонтировать еще в 2023 году вместе с параллельной улицей по улице Мусы Гареева. Обе они обеспечивают проезд к новому Центру спортивной борьбы и соединяют улицу Рудольфа Нуреева и Комсомольскую.
Автодорога имеет по две полосы в каждом направлении, с тротуарами с обеих сторон. В период ремонтных работ здесь переустроили сети водоснабжения, газоснабжения, построили ливневую канализацию, силовые кабели, сети связи и модернизировали наружное освещение.
Также установили дорожные знаки, светофоры и переустроили автобусную остановку по улице Комсомольской на примыкании с улицей Архитектора Рехмукова. Стоит отметить, что возведение новых объектов приурочено к 450-летию основания башкирской столицы.