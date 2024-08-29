В Уфе открыли движение на улице Архитектора Рехмукова

Дорогу в 457 метров построили по федеральной программе «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда». Дорожное полотно шириной 3,5 метра начали ремонтировать еще в 2023 году вместе с параллельной улицей по улице Мусы Гареева. Обе они обеспечивают проезд к новому Центру спортивной борьбы и соединяют улицу Рудольфа Нуреева и Комсомольскую.

Автодорога имеет по две полосы в каждом направлении, с тротуарами с обеих сторон. В период ремонтных работ здесь переустроили сети водоснабжения, газоснабжения, построили ливневую канализацию, силовые кабели, сети связи и модернизировали наружное освещение.