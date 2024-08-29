В Башкортостане проверяют готовность школьных автобусов к новому учебному году

В районах и городах республики проверяют готовность школьных автобусов к новому учебному году. Основное внимание уделяют исправности рулевой и тормозной систем. Транспорт осматривают согласно регламенту: огнетушитель, аптечка, табличка с надписью «Дети» спереди и сзади автобуса, наличие в салоне ремней безопасности. Также проверяются и документы. За их отсутствие водителю грозит штраф до 3 тыс. рублей.

По закону срок эксплуатации автобуса не должен превышать десяти лет. На пассажирские перевозки образовательное учреждение должно иметь лицензию. Также директора школ будут проходить специальное обучение по правилам безопасности дорожного движения. Каждый год в преддверии начала школьного сезона Ространснадзор совместно с Минобразованием и Минтрансом проводит большое совещание со школами по подготовке к перевозкам детей.