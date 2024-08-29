В Башкирии оштрафовали компанию за незаконную золотодобычу

Прокуратура Башкирии выявила нарушение законодательства о недрах ООО «Экосервис». Под видом рекультивации земельного участка компания добывала золото и серебро без лицензии.
Компания привлечена к административной ответственности и оштрафована на 485 тысяч рублей. Добытые драгметаллы конфискованы в собственность государства.
В Башкирии продолжается наведение порядка в сфере недропользования. Решение проблем, ранее копившихся десятилетиями, стало возможно благодаря объединению усилий органов власти, контрольно-надзорных органов и бизнеса в рамках деятельности межведомственной комиссии по вопросам недропользователей, созданной в 2021 году по инициативе Главы Башкирии.
Фото: ИА «Башинформ».