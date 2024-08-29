В Башкирии оштрафовали компанию за незаконную золотодобычу

В Башкирии продолжается наведение порядка в сфере недропользования. Решение проблем, ранее копившихся десятилетиями, стало возможно благодаря объединению усилий органов власти, контрольно-надзорных органов и бизнеса в рамках деятельности межведомственной комиссии по вопросам недропользователей, созданной в 2021 году по инициативе Главы Башкирии.