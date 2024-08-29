В Челябинске у вахтовика из Башкирии обнаружили сюрикен

Полиция задержала на железнодорожном вокзале Челябинска жителя Башкирии. По данным пресс-службы управления на транспорте МВД России по УрФО, 61-летний мужчина возвращался домой с вахты из Нового Уренгоя.

При прохождении досмотра в его сумке обнаружили холодное оружие. По результатам экспертизы выяснилось, что вахтовик возил с собой сюрикен – японское метательное оружие.

По словам задержанного, «звезду» он купил на одном из маркетплейсов. В отношении нарушителя составили административный протокол, материалы переданы в судебный участок.