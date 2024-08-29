В Уфе обсуждают развитие спорта форума «БРИКС плюс»

Международные молодежные проекты, развитие спорта в современных условиях, политика и безопасность, роль межгосударственного объединения в формировании многополярного мира. Эти вопросы сегодня обсуждаются в рамках VI форума молодых дипломатов «БРИКС плюс», принимает который Башкортостан.

Прежние подобные встречи проходили в формате пяти стран. В этом году Уфа впервые принимает форум в расширенном составе, причем здесь не только новые члены организации. От того формат получил название «БРИКС плюс». В итоге в столицу нашей республики съехались делегаты порядка 30 стран.