Бойцы СВО из Башкирии почтили память Минигали Шаймуратова

Память о Герое Минигали Шаймуратове жива. Военнослужащие из Башкортостана возложили цветы к бюсту Героя России. Мероприятие организовали по собственной инициативе в честь 125-летия со дня рождения легендарного комдива.
Напомним, памятник расположен в Луганской Народной Республике недалеко от места трагической гибели нашего земляка. В честь генерал-майора Минигали Шаймуратова прозвучал залп.
В республике продлили срок повышенных выплат контрактникам. Соответствующий указ подписал глава республики Радий Хабиров. Ранее по поручению руководителя Башкортостана сумма выплат возросла до 505 тысяч рублей и выплачивалась с 10 июля. Меры поддержки можно было получить до 31 августа этого года. Теперь, согласно указу, срок повышенных выплат продлили до 31 октября. Указ уже вступил в силу. С учётом федеральных выплат, военнослужащие от Башкортостана единовременно получат 1 млн 205 тысяч рублей.