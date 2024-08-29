Бойцы СВО из Башкирии почтили память Минигали Шаймуратова

В республике продлили срок повышенных выплат контрактникам. Соответствующий указ подписал глава республики Радий Хабиров. Ранее по поручению руководителя Башкортостана сумма выплат возросла до 505 тысяч рублей и выплачивалась с 10 июля. Меры поддержки можно было получить до 31 августа этого года. Теперь, согласно указу, срок повышенных выплат продлили до 31 октября. Указ уже вступил в силу. С учётом федеральных выплат, военнослужащие от Башкортостана единовременно получат 1 млн 205 тысяч рублей.