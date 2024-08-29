Стало известно, какую явку ожидают на выборах в Башкирии

Большинство опрошенных жителей планируют прийти на избирательные участки в пятницу или в воскресенье. Таковы результаты подомового обхода участников избирательных комиссий. На следующей неделе, с 6 по 8 сентября, в республике состоятся выборы Главы Башкортостана и депутатов в местные советы.

Для разъяснения особенностей предстоящего политического события в регионе организовали информационно-разъяснительный проект, который продолжался с 19 по 28 августа. Члены УИКов рассказывали о дате, времени и месте, а также способах голосования, о зарегистрированных кандидатах, объясняли, в каких случаях и как подается заявление об осуществлении процедуры на дому.