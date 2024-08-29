Аграрии Башкирии ускорили уборку урожая

Погода позволила аграриям республики ускорить уборку. Хозяйства уже собрали около 700 тысяч тонн зерна. А в некоторых районах уже приступили к посеву озимых культур. Все силы на уборку урожая брошены и в Шаранском районе. Дожди здесь не прошли бесследно.

Лето хоть и дождливое, но противопожарные меры в хозяйстве всё же решили принять. Эту установку сделали собственноручно. Целыми днями дежурят на полях, пока комбайны стараются успеть собрать урожай. Внекалендарная осень внесла свои коррективы. Рамил Идиятуллин основал хозяйство ещё в начале 90-х. Но вспомнить за эти годы столь дождливое лето не получается.

Это первые солнечные дни за последние недели. Пока стоит «рабочая» погода, комбайнеры стараются успеть собрать урожай. Поэтому на полях трудятся дотемна.