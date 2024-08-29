Аграрии Башкирии ускорили уборку урожая

Погода позволила аграриям республики ускорить уборку. Хозяйства уже собрали около 700 тысяч тонн зерна. А в некоторых районах уже приступили к посеву озимых культур. Все силы на уборку урожая брошены и в Шаранском районе. Дожди здесь не прошли бесследно.
Лето хоть и дождливое, но противопожарные меры в хозяйстве всё же решили принять. Эту установку сделали собственноручно. Целыми днями дежурят на полях, пока комбайны стараются успеть собрать урожай. Внекалендарная осень внесла свои коррективы. Рамил Идиятуллин основал хозяйство ещё в начале 90-х. Но вспомнить за эти годы столь дождливое лето не получается.
Это первые солнечные дни за последние недели. Пока стоит «рабочая» погода, комбайнеры стараются успеть собрать урожай. Поэтому на полях трудятся дотемна.
Сельское хозяйство – дело непростое. Мало урожая – плохо. Много урожая – тоже не всегда гарант хорошей прибыли. Пока прогнозы синоптиков радуют. Ближайшую неделю ливней не обещают. Но насколько погода может быть непредсказуемой, аграрии уже усвоили. Так что спешат закончить уборку как можно скорее.