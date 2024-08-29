К юбилею Уфы обновили путеводитель по Башкирии

К юбилею Уфы подготовлен обновленный путеводитель по Башкортостану. В него вошла информация как о столице, так и о достопримечательностях республики в целом. Работу над путеводителем вёл комитет Башкортостана по делам ЮНЕСКО.
Материал поможет туристам и местным жителям познакомиться с историей и культурой региона и даже узнать об экономическом потенциале республики.
Путеводители по нашему региону существовали и ранее, но изменилась как сама республика, так и количество интересных мест. Пока текстовый гид можно найти в интернете, скачав на официальном сайте комитета Башкортостана по делам ЮНЕСКО. Но скоро появится и печатная версия.