Известные спортсмены и архитекторы рассказали об уникальности Дворца борьбы в Уфе
Именитые
спортсмены и архитекторы объяснили, в чем уникальность и важность Дворца борьбы
для жителей Уфы и региона.
Как
сообщает информагентство «Башинформ», в башкирской столице состоится
торжественное открытие одного из объектов, которые возводили к 450-летию Уфы –
Дворца дружбы. Он расположен за собором Воскресения Христова. Строительство
Дворца началось в 2019 году. Тогда на этом месте был пустырь, сейчас – огромный
спортивный комплекс, который считается одним из крупнейших объектов для борьбы
не только в России, но и в мире.
Я восхищен, очень красивый проект. Это объект мирового уровня. Он займет достойное место и в нашей стране, и в мире. Очень хорошая концепция, идеология и правильный подход. Особо меня радует, что он находится в жилом микрорайоне и станет центром притяжения на этой территории для развития спорта. Поздравляю Главу Башкортостана Радия Хабирова, его команду и всех борцов. Я сам занимался борьбой, поэтому приятно, когда появляются такие проекты.
Марат Хуснуллин, заместитель председателя правительства России
Сам
Дворец не выглядит как большой стадион или традиционный спорткомплекс. Он похож
именно на дворец – с большими колоннами, архитектурными и скульптурными элементами.
Его внешний вид напоминает об античной истории: борьба стала первым видом
спорта, который добавили к Олимпийским играм еще в 708 году до н.э.
Открытие масштабного современного Дворца – большой подарок всему башкирскому народу и мощный толчок в развитии национальной борьбы курэш. Раньше у нас не было такого хорошего зала для своих борцов, сейчас же комфортные условия привлекут к занятиям еще больше ребят – будущих чемпионов. Глава республики Радий Хабиров сам борец, поэтому хорошо понимает, что означает для башкирского народа борьба и какая для ее развития необходима поддержка. Поэтому каждый год у нас проходит все больше соревнований с хорошими призами, люди из других регионов приезжают к нам перенимать опыт. Долгожданный дворец позволит нам достойно принимать соревнования любого уровня, а гордость за такое прекрасное место поможет башкирским борцам завоевывать больше медалей.
Вакиль Ильясов, многократный победитель и призер чемпионатов РСФСР, многократный абсолютный чемпион республики, президент Федерации курэш и борьбы на поясах Республики Башкортостан, мастер спорта, заслуженный работник физкультуры и спорта
Теперь
у наших борцов есть свой огромный дом для соревнований, который получил лицензии
международных федераций. В этой связи во Дворе будут проводиться соревнования международного,
федерального и регионального масштабов по спортивной и вольной борьбе, дзюдо,
самбо, восточным единоборствам и национальной борьбе куреш.
Уфа уже имеет длинную историю по многим вопросам музейной, исторической и другой жизни города. Сейчас идет новый этап - наполнения активно застраивающихся кварталов, это даст им новую энергию для развития. Это очень правильная тенденция. Дворец борьбы очень нужен городу для жизни, он оживляет новый микрорайон и дает новые возможности для занятия спортом детям и взрослым. Дворец выполнен в античном стиле, я выполнил для него скульптурный ансамбль, на котором изображены спортсмены, занимающиеся самбо, дзюдо, борьбой на поясах, вольной и греко-римской борьбой. Это пять видов борьбы, наиболее массовых для нашей страны. В каждой группе изображен бросок, самый характерный и самый интересный для данного вида. Так как есть виды борьбы, где можно брать ноги, а это всего два вида борьбы – самбо и вольная борьба, то они изображены с захватом ног.
Салават Щербаков, российский скульптор, академик Российской академии художеств, народный художник Российской Федерации
Площадь
пятиэтажного здания составляет 28 тысяч квадратных метров, где расположены:
универсальный
спортивно-концертный зал 32х62 м и амфитеатр трибун на разных уровнях на 3400
посадочных мест;
большой
тренировочный зал для единоборств;
медицинский
центр для сопровождения, реабилитации и допинг-контроля спортсменов;
два тренажерных зала;
два
зала общей физической подготовки;
25-метровый
бассейн на 7 дорожек;
гостиница
на 150 мест;
ресторан;
спорт-бар.
Переоценить социально-спортивную значимость вашего Дворца борьбы невозможно, это огромный спортивный кластер для всех жителей Уфы и Башкирии. Это также дань колоссальным традициям вашей республики, борьба очень популярный вид спорта у вас, и он должен тиражироваться. Дворец строился в теснейшем контакте и консультации с представителями видов спорта, для которых он предназначен, поэтому там все рационально и очень практично. Пустовать он точно не будет, в нем постоянно будут проходить соревнования всех уровней, в перспективе, когда снова будут возможности, и международные, потому что все оборудование было лицензировано международными федерациями.
Михаил Мамиашвили, cоветский борец греко-римского стиля, олимпийский чемпион, чемпион мира, президент Федерации спортивной борьбы России
Самое
важное это то, что Дворец построен не для элиты и профессионалов. Его возводили
для всех спортсменов, в том числе простых мальчишек и девчонок, которые очень
хотят заниматься спортом в комфортных условиях. А строительство этого объекта
было мечтой Главы региона Радия Хабирова.
Уфимский Дворец борьбы спроектирован по самым лучшим технологиям, оснащен самым лучшим инвентарем, тут будут работать самые лучшие тренеры и проходить соревнования любого уровня. Радий Хабиров лично консультировался по техническим требованиям и с Олимпийским комитетом, федерацией борьбы, профессиональными спортсменами. У вас все сделано на высочайшем уровне и с большой любовью. Уверен, это сильное здание будут посещать такие же сильные духом люди. Низкий поклон руководству вашей республики за их заботу о воспитании молодого поколения. Каким оно будет – сильным или слабым, зависит сейчас от нас – каким мы его воспитаем.
Давид Мусульбес, чемпион Олимпийских игр (2000), чемпион мира (2001 и 2002), президент Российского союза спортсменов