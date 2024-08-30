Известные спортсмены и архитекторы рассказали об уникальности Дворца борьбы в Уфе

Открытие масштабного современного Дворца – большой подарок всему башкирскому народу и мощный толчок в развитии национальной борьбы курэш. Раньше у нас не было такого хорошего зала для своих борцов, сейчас же комфортные условия привлекут к занятиям еще больше ребят – будущих чемпионов. Глава республики Радий Хабиров сам борец, поэтому хорошо понимает, что означает для башкирского народа борьба и какая для ее развития необходима поддержка. Поэтому каждый год у нас проходит все больше соревнований с хорошими призами, люди из других регионов приезжают к нам перенимать опыт. Долгожданный дворец позволит нам достойно принимать соревнования любого уровня, а гордость за такое прекрасное место поможет башкирским борцам завоевывать больше медалей.

Вакиль Ильясов, многократный победитель и призер чемпионатов РСФСР, многократный абсолютный чемпион республики, президент Федерации курэш и борьбы на поясах Республики Башкортостан, мастер спорта, заслуженный работник физкультуры и спорта