В дни празднования юбилея Уфы транспорт будет ходить дольше

В столице Башкирии 30 и 31 августа будут проходить массовые мероприятия по случаю празднования 450-летия Уфы. В этой связи общественный транспорт будет работать до 01:00 ночи, информирует пресс-служба администрации города.
Накопление транспорта будет осуществляться:
Кроме того, для удобства жителей Уфы и гостей города в эти дни с 22:00 запустят дополнительные единицы транспорта по следующим маршрутам: №30 (Затон) – 2 ед.; № 51/51а («Трикотажная фабрика») – 3 ед.; № 57 (Дема) – 2 ед.; № 69 (микрорайон «Белореченский») – 2 ед.; № 74 (Нижегородка) – 2 ед., № 74 (ДОК) – 2 ед.; № 226 (ДОК) – 2 ед.; № 75 (Сипайлово) – 4 ед.