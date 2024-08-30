В Уфе открыли мемориал павшим бойцам СВО

Его расположили перед учебным корпусом Академии ВЭГУ. Памятник представляет собой монолит натурального камня на гранитном постаменте, символизирующий дань уважения воинам, отдавшим свои жизни ради целостности Родины, и всем молодым людям, которые приняли решение отложить учебники и уйти на защиту Донбасса от нацизма.
В церемонии приняли участие и родственники павших воинов. Галина Бичурина — мама погибшего на СВО выпускника вуза Салавата Гаязова. Она рассказала, что сын еще подростком хотел стать военным и вступил в военно-патриотический клуб «Голубые береты». Как окончил школу, поступил на юридический факультет ВЭГУ, а после по своей инициативе пошел в армию.
Боец погиб 10 сентября прошлого года, выполняя боевое задание в районе проведения специальной военной операции. Салават Гаязов до конца оставался верным военной присяге, с честью выполнив воинский долг, стал примером для молодого поколения.
Почтить память павших бойцов приехали и участники СВО, которые сейчас находятся в краткосрочном отпуске. Один из них — боец с позывным «Мох». Он отправился на передовую в октябре 2022 года. Прошел двухмесячную подготовку в Пензе. Затем началась и сама служба. Недавно на поле боя погиб его боевой товарищ. И сегодня он не мог не прийти. Решил таким образом отдать дань уважения.