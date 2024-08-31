Бойцы СВО поздравили Уфу с 450-летием

«Уважаемый Ратмир Рафилович, уважаемые и любимые жители и гости нашей столицы! От всего сердца и всей души поздравляем вас со знаменательным днем — 450-летием, юбилеем нашей славной столицы, сердцем нашей республики. Желаем вам процветания, дорогие наши земляки, и здоровья! Вместе мы сила, победа будет за нами!»