Бойцы СВО поздравили Уфу с 450-летием

Бойцы из Уфы, которые прямо сейчас находятся в зоне специальной военной операции, поздравили родной город и его жителей с 450-летием.
Они записали обращение, в котором поздравили горожан с праздником.
«Уважаемый Ратмир Рафилович, уважаемые и любимые жители и гости нашей столицы! От всего сердца и всей души поздравляем вас со знаменательным днем — 450-летием, юбилеем нашей славной столицы, сердцем нашей республики. Желаем вам процветания, дорогие наши земляки, и здоровья! Вместе мы сила, победа будет за нами!»
Обращение наших парней в своем телеграм-канале опубликовал мэр башкирской столицы Ратмир Мавлиев. Градоначальник поблагодарил бойцов за поздравление.