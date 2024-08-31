В день 450-летия Уфы на набережной Белой заложили новую «Капсулу времени»

В Уфе заложили капсулу времени в честь 450-летия столицы Башкортостана. В ней брендированная сувенирная продукция от местных производителей, медали башкирских спортсменов и не только. Всего более 80 предметов. Но главное — это текст послания для будущих поколений, который держится в строжайшей секретности. Узнать, что там написано, можно будет через 50 лет.

На вопрос, большой ли там текст, следует ответ: прочитаем через 50 лет. А все, что помимо послания, не секретно. В капсуле времени образцы продукции уфимских предприятий, символика спортивных клубов, брендированная сувенирная продукция.

Внутри всё то, чтобы будущие поколения могли прочувствовать, какой Уфа была 50 лет назад. Саму капсулу из нержавеющей стали высотой 120 и диаметром 60 сантиметров, которая весит 13 килограммов, изготовили на УМПО. По-настоящему исторический момент. Капсулу обработали герметиком и всё, вот она сейчас закрыта, а откроют ее только через 50 лет.

Право закрутить первую гайку предоставляют Ранусу Насретдинову. Он принимал участие в закладке предыдущей капсулы времени, посвященной 400-летию Уфы, полвека назад.

Он принимал участие и во время вскрытия капсулы, заложенной в 1974 году, а сегодня рядом с ним те, кто только вступает во взрослую жизнь. Это и победитель международных олимпиад по химии Вадим Харисов, чемпионка по боксу Азалия Аминева и маленькая Валерия Нугуманова, которая идёт в этом году в первый класс.

В торжественной церемонии закладки капсулы участие принимал полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, Глава Башкортостана Радий Хабиров и почётные гости, приехавшие в Уфу не только из разных уголков страны, но и зарубежных государств.

Башкортостан удивительно красив, богат национальными традициями и духовными ценностями. Это индустриальный экономический центр, территория многонациональной культуры и радушного гостеприимства. Закладка капсулы проходит в знаковый для жителей города и всей республики день 450-летия Уфы. Желаю всем жителям Башкортостана здоровья, мира, благополучия и процветания, новых достижений на благо всей нашей большой страны, нашей Родины, России. Игорь Комаров, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском Федеральном округе

Жители республики успешно отвечают на сложные вызовы нашего времени, защищают Россию на фронтах специальной военной операции. Верим, что наши потомки будут любить родной Башкортостан и великую Россию, уверенно смотреть в будущее и достойно нести звание уфимца. А мы будем сегодня жить и трудиться так, чтобы уфимцы 2074 года искренне гордились нашими делами. И пусть эта эстафета созидания не прервётся никогда. Радий Хабиров