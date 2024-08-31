В Уфе ведущие спортсмены дали высокую оценку Дворцу борьбы

Все это увидели гости, которые приехали на торжественную церемонию открытия. Здесь же Глава Башкортостана вручил государственные и ведомственные награды представителям спорта. Далее гости осмотрели дворец борьбы. Он оборудован и лицензирован международными федерациями, поэтому здесь можно будет проводить соревнования мирового, федерального и регионального уровня по спортивной и вольной борьбе, самбо, дзюдо, национальной борьбе куреш, восточным единоборствам.