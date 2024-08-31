В Уфе ведущие спортсмены дали высокую оценку Дворцу борьбы

Единственный подобный объект в стране. Ведущие спортсмены дали высокую оценку дворца борьбы, который сегодня открыли в Уфе. Монументальное сооружение возвели к юбилею столицы по поручению Радия Хабирова.
Уфимский Дворец борьбы не похож на стадион или традиционный спортивный комплекс. Это именно дворец с колоннами, архитектурными элементами, скульптурными композициями. На здании есть барельефы, изображающие древнегреческих борцов — по сути, с них и начиналась история этого вида спорта.
Все это увидели гости, которые приехали на торжественную церемонию открытия. Здесь же Глава Башкортостана вручил государственные и ведомственные награды представителям спорта. Далее гости осмотрели дворец борьбы. Он оборудован и лицензирован международными федерациями, поэтому здесь можно будет проводить соревнования мирового, федерального и регионального уровня по спортивной и вольной борьбе, самбо, дзюдо, национальной борьбе куреш, восточным единоборствам.
Пятиэтажный дворец площадью 28 тысяч кв. метров может принять любые соревнования и культурно-массовые мероприятия, потому что тут есть универсальный спортивно-концертный зал и амфитеатр трибун на 3400 посадочных мест; большой тренировочный зал для единоборств;
Медицинский центр; два тренажерных и два для общефизической подготовки зала; 25-метровый бассейн на 7 дорожек; гостиница, ресторан, спортбар. Самое главное, что этот Дворец построили для всех спортсменов, в том числе простых мальчишек и девчонок, которые хотят заниматься спортом в комфортных условиях.
Дворец борьбы — один из юбилейных объектов к 450-летию со дня основания г. Уфы. На его базе пройдут мероприятия ХII Международного форума «Россия — спортивная держава», в том числе Совет при Президенте России по развитию физической культуры и спорта в октябре 2024 г.