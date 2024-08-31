В Уфе к юбилею города открыли Дворец борьбы

На церемонии присутствовали тысячи людей, в числе которых именитые спортсмены и те, кто только начинает этот путь. Представители спортивных федераций дали высокую оценку объекту, назвав его единственным подобным в стране. А Радий Хабиров заявил, что наконец исполнил свою давнюю мечту.
Открытие Дворца борьбы провели с олимпийским размахом. Для участия в церемонии привлекли «богов» и «героев» Древней Греции. И эта аллюзия не случайна. Ведь именно в античности борьба получила особое развитие и как вид спорта, и искусства.
Это действительно самый настоящий дворец с колоннами и барельефами. Величественность и монументальность здания отметил и президент Абхазии Аслан Бжания.
А вот премьер-министр Беларуси Роман Головченко передал во Дворец борьбы статуэтку от одного из самых именитых борцов своей страны. Это подарок трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя. Экспонат станет первым в коллекции музея, который будет работать в спорткомплексе.
Дворец борьбы — один из ключевых юбилейных объектов к 450-летию Уфы. Инициатором строительства выступил Радий Хабиров, который и сам профессионально занимался греко-римским стилем. Планы построить столь монументальное здание были с 2000-х — тогда не получилось. Под угрозой судьба объекта была и с началом пандемии. Однако мечту не только главы республики, но и тысяч спортсменов все же реализовали.
В церемонии открытия приняли участие представители ключевых спортивных федераций: дзюдо, самбо и непосредственно спортивной борьбы. По итогам осмотра они дали высокую оценку объекту, выразив надежду, что именно здесь будут ковать будущих чемпионов.
Именитые спортсмены также приняли участие в открытии скульптурного ансамбля, который стал одним из главных украшений территории комплекса. Комплекс включает в себя универсальный зал с амфитеатром на 3400 зрителей, спортшколу и ковровые залы. Здесь предусмотрены гостиница для спортсменов, медико-восстановительный центр, а также спа-комплекс и бассейн.
На базе нового спортивного учреждения будут проходить соревнования международного и российского уровней. При этом, как неоднократно подчеркивал глава республики, возможность заниматься здесь должны иметь простые мальчишки и девчонки. Именно поэтому символические ключи на открытии передали юным спортсменам. В их числе — Алия Мухаметьянова, которая только накануне стала победителем международного турнира по самбо.
Юбилей Уфы — событие общероссийского значения. Такие праздники проходят не чаще раза в полвека и требуют больших вложений, чтобы действительно преобразить город. С началом СВО все ранее запланированные объекты распределили по приоритетности.
Наиболее значимые — Восточный выезд, Башкирский театр кукол, центр детской онкологии и гематологии и Дворец борьбы — открыли к юбилейным мероприятиям. На остальных работы еще ведутся, ведь, как уже подчеркивалось, юбилей будет длиться до конца года. Вот и Дворец борьбы также продолжат готовить, теперь уже к первому значимому событию — форуму «Россия — спортивная держава».