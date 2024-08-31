В Уфе к юбилею города открыли Дворец борьбы

На церемонии присутствовали тысячи людей, в числе которых именитые спортсмены и те, кто только начинает этот путь. Представители спортивных федераций дали высокую оценку объекту, назвав его единственным подобным в стране. А Радий Хабиров заявил, что наконец исполнил свою давнюю мечту.

Открытие Дворца борьбы провели с олимпийским размахом. Для участия в церемонии привлекли «богов» и «героев» Древней Греции. И эта аллюзия не случайна. Ведь именно в античности борьба получила особое развитие и как вид спорта, и искусства.

Каждый раз, когда приезжаешь в Уфу, то радуешься тому, что новые объекты возводятся, что действительно улучшаются условия жизни людей. В целом, надо сказать, что и Башкортостан, и Уфа развиваются хорошими темпами, и когда мы сравниваем с другими регионами страны и Приволжья, мы видим, что успешно развиваются высокими темпами промышленность, отмечаем высокий рост инвестиций, уникальные показатели во многом и по темпам жилищного строительства. Игорь Комаров, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе

Это действительно самый настоящий дворец с колоннами и барельефами. Величественность и монументальность здания отметил и президент Абхазии Аслан Бжания.

Это здорово. Это, я бы сказал, лучшее на современном этапе, видимо. Ничего лучшего я не видел в плане организации и условий для занятия спортом. Мы гордимся вами, мы восхищаемся. И я уверен в том, что это будет кузницей великих спортсменов. Благодарю всех, кто был причастен к этому огромнейшему событию. Аслан Бжания, президент Республики Абхазия

А вот премьер-министр Беларуси Роман Головченко передал во Дворец борьбы статуэтку от одного из самых именитых борцов своей страны. Это подарок трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя. Экспонат станет первым в коллекции музея, который будет работать в спорткомплексе.

Дворец борьбы — один из ключевых юбилейных объектов к 450-летию Уфы. Инициатором строительства выступил Радий Хабиров, который и сам профессионально занимался греко-римским стилем. Планы построить столь монументальное здание были с 2000-х — тогда не получилось. Под угрозой судьба объекта была и с началом пандемии. Однако мечту не только главы республики, но и тысяч спортсменов все же реализовали.

Так сложилось, что в своей жизни я многим обязан греко-римской борьбе – своему тренеру и тем годам, которые я посвятил спорту. С тех пор появилась мечта – отблагодарить тренеров, великих спортсменов и создать условия для молодых ребят, чтобы они могли заниматься в хорошем, замечательном Дворце спорта. Благодаря усилиям управленческой команды Башкортостана мы построили такой уникальный объект. Прежде всего, это дань уважения нашим тренерам, ветеранам спорта и нашим великим атлетам. Они защищали знамёна нашей великой страны – Советского Союза, а позже Российской Федерации. Они являются примером для нашей молодёжи. Радий Хабиров

В церемонии открытия приняли участие представители ключевых спортивных федераций: дзюдо, самбо и непосредственно спортивной борьбы. По итогам осмотра они дали высокую оценку объекту, выразив надежду, что именно здесь будут ковать будущих чемпионов.

Именитые спортсмены также приняли участие в открытии скульптурного ансамбля, который стал одним из главных украшений территории комплекса. Комплекс включает в себя универсальный зал с амфитеатром на 3400 зрителей, спортшколу и ковровые залы. Здесь предусмотрены гостиница для спортсменов, медико-восстановительный центр, а также спа-комплекс и бассейн.

На базе нового спортивного учреждения будут проходить соревнования международного и российского уровней. При этом, как неоднократно подчеркивал глава республики, возможность заниматься здесь должны иметь простые мальчишки и девчонки. Именно поэтому символические ключи на открытии передали юным спортсменам. В их числе — Алия Мухаметьянова, которая только накануне стала победителем международного турнира по самбо.

Юбилей Уфы — событие общероссийского значения. Такие праздники проходят не чаще раза в полвека и требуют больших вложений, чтобы действительно преобразить город. С началом СВО все ранее запланированные объекты распределили по приоритетности.