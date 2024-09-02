Две медсестры из Башкирии отправились добровольцами в зону СВО

Две медсестры из центральной больницы Сибая Василя Шагибалова и Екатерина Тагирова в феврале этого года подписали контракт с Минобороны страны и отправились на передовую в зону проведения спецоперации. Сейчас они вернулись домой на побывку – в краткосрочный отпуск, рассказывает корреспондент издания «Сибайский рабочий» Римма Махмутова.

Екатерина до начала СВО работала анестезистом в родовом отделении медучреждения. Еще в 2022 году она не раз выезжала с бригадой медиков из Башкирии в Луганскую Народную Республику. Она работала в Херсонской области и в госпитале Анапы. Женщина награждена Медалью Луки Крымского за свой высокий профессионализм и проявленную самоотверженность при оказании медпомощи в экстремальных условиях.

После подписания контракта с добровольческим отдельным медицинским отрядом второй раз уезжаю в длительную командировку – на полгода. Работаю медсестрой-анестезистом в госпитале Луганска. Также выезжаем в госпитали в Первомайске и Соледаре, принимаем тяжелораненых, оказываем им необходимую помощь и дальше эвакуируем в Луганск. Были среди них неизвестные, хотелось найти их близких. Екатерина Тагирова, доброволец СВО

За период своего отпуска Екатерина успела повидаться со своими родными и коллегами. Пришло время возвращаться в свое подразделение на службу, где так нужны ее знаний и навыки. Женщина искренне желает скорейшего завершения спецоперации и возвращения наших ребят домой с Победой.

Также в отпуск пришла из своей первой командировки и операционная медсестра Василя Шагибалова. Успела съездить к маме в деревню, увиделась с родственниками, подготовила детей к школе.

Сейчас обе женщины – на пути к месту службы, где их высокий профессионализм помогает спасать жизни наших раненых бойцов.

Добавим, в Башкирии продолжается набор на службу по контракту. По поручению Главы региона Радия Хабирова увеличен размер единовременной выплаты добровольцам, заключившим контракт с Минобороны. Кроме того, Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 400 тысяч рублей участникам СВО, которые заключат контракт в период с 1 августа по 31 декабря текущего года. Таким образом, общая сумма единовременных выплат воинам из Башкирии с учетом федеральных надбавок составит 1 млн 205 тысяч рублей.

Всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и сайт башбат.рф.