В Уфе двое товарищей устроили драку со стрельбой

В Уфе полиция устанавливает причины и обстоятельства конфликта со стрельбой. По данным пресс-службы МВД по Башкирии, инцидент произошел в Кузнецовском затоне на улице Назара Наджми.

Предварительно, ночью двое хулиганов шутки ради примотали своего товарища скотчем к фонарному столбу. Прохожий решил вмешаться в этот беспредел и заступился за беднягу, что и послужило причиной конфликта, который перерос в потасовку.