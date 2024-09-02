В Уфе двое товарищей устроили драку со стрельбой

В Уфе полиция устанавливает причины и обстоятельства конфликта со стрельбой. По данным пресс-службы МВД по Башкирии, инцидент произошел в Кузнецовском затоне на улице Назара Наджми.

Фото №1 - В Уфе двое товарищей устроили драку со стрельбой

Предварительно, ночью двое хулиганов шутки ради примотали своего товарища скотчем к фонарному столбу. Прохожий решил вмешаться в этот беспредел и заступился за беднягу, что и послужило причиной конфликта, который перерос в потасовку.    

В ведомстве уточнили, что позже хулиганы стреляли из травматического пистолета. Все фигуранты задержаны и доставлены в участок.  

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
БАШКОРТТАР-БСТ