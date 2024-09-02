22 автомобиля, мобильные бани, питьевая вода, запчасти, медикаменты и не только. Из Уфы в зону СВО отправился 133-й гумконвой. 15 фур оперативно доставят помощь 16 воинским подразделениям новых субъектов России. Активное участие в сборе гуманитарного груза приняли госорганы, муниципальные образования, общественные объединения и добровольцы.