Радий Хабиров посетил музыкальный колледж в Октябрьском

В городе Октябрьском открыли музыкальный колледж после масштабной реконструкции. Три года назад учебное заведение посетил руководитель региона и дал поручение начать его ремонт. Сегодня во время рабочей поездки в Октябрьский Радий Хабиров ознакомился уже с преобразившимся зданием. Также глава республики осмотрел место строительства бассейна, который запустят в 2026 году, и посетил предприятие по производству оборудования для добычи полезных ископаемых.

Одна из достопримечательностей — альфрейная роспись на куполе над концертным залом. Ее восстановила реставратор — уроженка города Октябрьского. Девушка больше недели провела под куполом на высоте более 10 метров, чтобы спасти каждую деталь. И это старинное здание хранит не одну историческую ценность.

Колледж был в плачевном состоянии. В 2021 году, когда руководитель республики приехал сюда, им было дано поручение начать ремонт. Сегодня Радий Хабиров ознакомился с уже обновленными стенами здания. Реставрацию провели в рамках нацпроекта «Культура», на сумму более 270 миллионов рублей.

Музыкальная семья колледжа и вправду большая: 170 студентов и 77 педагогических работников. Среди выпускников много известных людей, среди них заслуженные артисты Башкортостана и Татарстана Ришат Тухватуллин и Филюс Кагиров. Радий Хабиров поздравил творческий коллектив и вручил государственные награды. На обновленной сцене выступили молодые исполнители, став финальным аккомпанементом дня знаний.

Тут на самом-то деле зарождаются шедевры наших талантливых ребят. Мы приводим в порядок колледж, учебные корпуса, мастерские, конкурс увеличивается. Радий Хабиров

Этому зданию обновления не требовалось — его можно назвать ещё младенцем. Ледовый дворец — еще один объект, который посетил Радий Хабиров, открылся в декабре прошлого года. Тренировки расписаны буквально по минутам, здесь занимаются ребята из спортшколы, а по вечерам уже любители.

Сейчас формируют команду по следж-хоккею — это паралимпийская версия классического хоккея. Функционируют хореографический и тренажерный залы, который полюбился волонтерам серебряного возраста. Рядом с ледовым дворцом строится бассейн. Возведение ведется по программе «Бизнес-спринт», который реализуется в рамках нацпроекта «Демография». Планировалось изначально сделать 25-метровые дорожки, однако при поддержке инвестора они станут в два раза длиннее.

Здесь формируется хороший спортивный кластер. Ледовый дворец, бассейн, решили построить ещё и гостиницу здесь. Всё в одном месте, мне такое очень нравится. Радий Хабиров

Ознакомился Радий Хабиров и с деятельностью компании «Технотекс». Они занимаются производством машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства. Производственные площадки у компании две: в Уфе и в Октябрьском.

К слову, приглашение посетить предприятие Радий Хабиров получил от сотрудницы предприятия во время общения с представителями трудящейся молодежи в парке «Патриот» 22 августа.