В Башкирии старшеклассница серьезно пострадала, выпрыгнув из автобуса на ходу

Накануне утром в Нефтекамске 17-летняя школьница выпрыгнула из автобуса на ходу, информирует сообщество «Время новостей. Нефтекамск» в социальной сети.

Сообщается, что девушка пропустила свою остановку, нажала на кнопку аварийного открывания дверей и выпрыгнула из движущегося транспорта.

Водитель автобуса обратила внимание на открытые двери, притормозила и закрыла их. Пассажиры, которые во время инцидента находились в салоне, об этом не сообщали.

В итоге девушку с тяжкими телесными травмами доставили в нейрохирургическое отделение.