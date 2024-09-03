Следком Башкирии заинтересовался случаем со школьницей, выпрыгнувшей из автобуса

В Нефтекамске следователями возбуждено уголовное дело по факту небезопасного оказания услуг при перевозке пассажиров, которое повлекло травмирование 17-летней школьницы.

Фото №1 - Следком Башкирии заинтересовался случаем со школьницей, выпрыгнувшей из автобуса

По информации пресс-службы ведомства, накануне утром во время движения водитель автобуса не отреагировала на то, что пассажирка хотела выйти из транспорта и продолжила движение. Старшеклассница нажала кнопку аварийного открывания дверей и выпрыгнула на обочину, получив телесные повреждения. Девушку госпитализировали.  

Организован комплекс проверочных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, ему способствовавших. 

пресс-служба СУ СКР по РБ

Напомним, ранее редакция bash.news сообщала о том, что пациентка доставлена в отделение нейрохирургии в состоянии средней степени тяжести.

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