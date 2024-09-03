Следком Башкирии заинтересовался случаем со школьницей, выпрыгнувшей из автобуса

По информации пресс-службы ведомства, накануне утром во время движения водитель автобуса не отреагировала на то, что пассажирка хотела выйти из транспорта и продолжила движение. Старшеклассница нажала кнопку аварийного открывания дверей и выпрыгнула на обочину, получив телесные повреждения. Девушку госпитализировали.