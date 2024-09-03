В Уфе идёт подготовка к отопительному сезону

Во многих частях города активно меняют старые и отслужившие свой ресурс трубопроводы на новые. Так, в микрорайоне Сипайлово рабочие начали реконструировать тепломагистраль, которую не ремонтировали и не обновляли на протяжении трех десятков лет.

Тепловые сети обеспечивают горячей водой и отоплением порядка 30 тысяч местных жителей. Новые трубы, которые установят в этой части города, будут с пенополиуретановой изоляцией и защитной полиэтиленовой оболочкой. По словам инженеров, они прослужат около 30 лет. Работы на этом участке продлятся до 14 сентября, а благоустройство территории — до конца октября.