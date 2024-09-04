В Башкирии стартовала игра для школьников «Малая родина – большая страна»

В республике стартовала вторая этнографическая игра для школьников «Малая родина – большая страна». В прошлом году в ней приняли участие 4 тысячи школьников со всего Башкортостана. Победители поехали на экскурсию в Москву.

Игра стала проектом директора туроператора «Тархан» Ильдара Биккузина, которого не стало в апреле этого года. Его идею подхватили супруга и «Движение первых». До 25 сентября идет регистрация команд. В этом году игра вышла на межрегиональный уровень: участниками уже стали Москва, Московская, Свердловская и Воронежская области.