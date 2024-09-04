Стало известно, что грозит провокаторам на выборах в Башкирии

В случаях с зеленкой «выборные» хулиганы стали жертвами телефонных мошенников, которые сначала «развели» их на деньги, а потом обещали вернуть похищенные средства, если они испортят бюллетени в урне для голосования в своем УИКе. Женщина решилась на преступление, мечтая вернуть похищенные у нее 60 тысяч рублей. Эти люди – дважды жертвы. Сначала их обманули, украв сбережения, а потом «кинули» во второй раз, требуя совершить преступление. И что в итоге? Они остались без денег и репутации, но зато с проблемами с законом. Они даже не осознавали, что за такие действия может грозить наряду с административной и уголовная ответственность, а также наказание вплоть до лишения свободы. И если от зеленки еще можно отмыться, то от проблем с законом – нет.