Жители Башкирии могут открыть свое дело, заключив соцконтракт

Шанс открыть дело с нуля. В этом году порядка тысячи жителей республики стали предпринимателями благодаря соцконтракту. АСПК предоставляется малоимущим семьям или одиноким гражданам, которые имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума. Полученные деньги можно потратить на поиск работы, профобучение или открытие бизнеса.

350 тысяч рублей в виде господдержки и шанс изменить свою жизнь. Соцконтракт позволил Евгению Джаримбетову с нуля открыть собственный мясной магазин. Продукцию для реализации мужчина закупает у местных фермеров, поэтому и спрос у покупателей большой. Лавка едва открылась, а в планах уже – расширять ассортимент.

А вот Айназ Габбасов прежде работал на вахте на Севере. Устав от постоянных командировок, мужчина решил осесть на малой родине. В Акъяре он открыл первый детский игровой центр в рамках соцконтракта.

До этого я два года работал в Сибири, потом вернулся на учет в центр занятости. Сказали, что в СПК можно получить деньги. Потом я взял и запустил. Айназ Габбасов, предприниматель

В рамках соцконтракта разрабатывается программа по выходу из трудной жизненной ситуации – некий индивидуальный план траектории действий. Главное отличие АСПК от иных мер поддержки – целевой характер предоставления и расходования выделенных средств. Сейчас в Хайбуллинском районе договор заключается с центром занятости, который в скором времени переформатируют в кадровый центр «Работа в России». Сейчас там идет капитальный ремонт.

Наш центр занятости нуждался в ремонте, в 2024 году начался ремонт, специалисты прошли необходимое обучение. Помогаем людям найти работу. Венера Кильдибаева, руководитель Хайбуллинского отделения Центра занятости населения Республики Башкортостан