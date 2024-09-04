В Башкирии студенты колледжей получат компенсации

В Башкортостане студенты-очники из многодетных семей, которые впервые получают среднее профессиональное образование, могут получить компенсацию за оплату учёбы. Также с 1 сентября школьники из многодетных семей смогут ездить на городских автобусах бесплатно.

За 18 лет счастливой совместной жизни в семье Галеевых появились четверо детей. Супруги Ильнур и Айгуль вспоминают, первое время после рождения старшего ребенка было финансово тяжело. Поэтому жили с родителями, которые помогали молодожёнам. После получения материнского капитала и других мер поддержки Галеевы встали на ноги и обзавелись собственным домом.

Взяли дом в ипотеку, нам помощь оказал маткапитал, очень здорово нам пришел на второго ребенка. За четвертого ребенка нам дали 450 тысяч рублей. Нам потом ДОМ.РФ помог частично закрыть ипотеку. Ильнур Галеев

Галеевы пользуются и другими мерами поддержки. Они освобождены от уплаты транспортного налога и не только.

Питание у нас в школе, школьный автобус. Возмещение за школьную форму у нас, денежная компенсация, и получаем за детей пособия с полутора до трех лет, с трех до восьми мы получали, и сейчас вот с 17-ти включительно. Льгот очень много, кстати, вообще хорошо, здорово помогает государство. Айгуль Галеева

У многодетных семей в Башкортостане с первого сентября появилась и другая новая льгота. Так, учащиеся школ в течение учебного года смогут бесплатно ездить на городском транспорте: на автобусах, трамваях и троллейбусах. Причем во всех городах республики в месяц ребенку полагается до 44 поездок.

Чтобы оформить бесплатный проезд, нужно обратиться в администрацию своего города с необходимыми документами. Во-первых, документ, удостоверяющий личность Российской Федерации. Копия свидетельства о регистрации рождения ребенка из многодетной семьи, если это ребенок до 14 лет, копия документа, удостоверяющего личность, если ему свыше 14 лет, это паспорт, копия удостоверения многодетной семьи и СНИЛС. Руслан Гарипов, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан

Также студенты колледжей и техникумов из многодетных семей могут получить компенсацию за оплату учебы, причем без учета доходов родителей. Этой мерой поддержки воспользовались уже более 200 уфимских многодетных семей. Чтобы получить льготу, необходимо сдать документы в филиал республиканского центра социальной поддержки населения.

Размер компенсации составляет 50 процентов от стоимости обучения, но не более 30 тысяч рублей за учебный год. За предоставление компенсации за 2023/2024 учебный год необходимо обратиться до 31 декабря 2024 календарного года, который он завершился. Вера Молоканова, заместитель директора филиала Республиканского центра социальной поддержки населения по г. Уфе