В Башкирии студенты колледжей получат компенсации

В Башкортостане студенты-очники из многодетных семей, которые впервые получают среднее профессиональное образование, могут получить компенсацию за оплату учёбы. Также с 1 сентября школьники из многодетных семей смогут ездить на городских автобусах бесплатно.
За 18 лет счастливой совместной жизни в семье Галеевых появились четверо детей. Супруги Ильнур и Айгуль вспоминают, первое время после рождения старшего ребенка было финансово тяжело. Поэтому жили с родителями, которые помогали молодожёнам. После получения материнского капитала и других мер поддержки Галеевы встали на ноги и обзавелись собственным домом.
Галеевы пользуются и другими мерами поддержки. Они освобождены от уплаты транспортного налога и не только.
У многодетных семей в Башкортостане с первого сентября появилась и другая новая льгота. Так, учащиеся школ в течение учебного года смогут бесплатно ездить на городском транспорте: на автобусах, трамваях и троллейбусах. Причем во всех городах республики в месяц ребенку полагается до 44 поездок.
Также студенты колледжей и техникумов из многодетных семей могут получить компенсацию за оплату учебы, причем без учета доходов родителей. Этой мерой поддержки воспользовались уже более 200 уфимских многодетных семей. Чтобы получить льготу, необходимо сдать документы в филиал республиканского центра социальной поддержки населения.
Между тем старшая дочь из семьи Галеевых, Элина, в этом году поступила на платной основе в колледж Уфимского университета науки и технологий. Её родители намерены получить компенсацию за учебу. Супруги и дальше будут вкладывать средства в собственный дом — в планах обустроить второй этаж здания и территорию вокруг.