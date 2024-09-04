В Башкирии проходит второй международный чемпионат «ГеоВызов»

Африканские песни на вершине Торатау, восхищение башкирской природой и проверка на профессионализм. В республике проходит второй Международный геологический чемпионат. «ГеоВызов» приняли около тридцати команд из России, Китая, Узбекистана и Африки.

В этом деле мелочей не бывает. Тем более, когда приехали с настроем взобраться на пьедестал победителей. Так выглядят будущие геологические разведчики. Это этап радиометрии — поиск руд и пород, основанный на их различной радиоактивности. Программа Чемпионата составлена так, что помогает каждому продемонстрировать свои сильные стороны и особые навыки.

«ГеоВызов» во второй раз брошен Башкортостаном не только для того, чтобы определить сильнейший вуз страны и обменяться опытом. Международный чемпионат заглядывает куда дальше.

За победу борются почти три десятка команд. Представители стран Африки участвуют впервые точно так же, как и их коллеги из Китая и Узбекистана. Геология — это не только работа «в поле». Важно уметь структурировать результаты своих изучений и поисков. Так что один из этапов чемпионата — это описание минералов и горных пород.

Поэтому неудивительно, что иностранных студентов так привлекли экспонаты визит-центра у подножия Торатау. Участники чемпионата старались конспектировать полученную информацию. Название одного из шиханов уже точно отпечаталось и в блокнотах будущих геологов, и в их памяти.

Взобраться на гору Торатау у участников чемпионата получилось, а вот покорение пьедестала всё еще впереди. И ещё неизвестно, что дастся тяжелее.

Подниматься было трудно, но мы это восприняли как дело чести, вызов. Но это того стоило. Здесь очень красиво. Тлотлего Мокалакэ

Такого африканского привета вершина Торатау ещё не видела. Но не менее интересно то, что происходило потом у подножия горы.

Мне хочется узнать историю, культуру этого края и, конечно, изучить геологию региона. Для меня, как для геолога, это представляет большой интерес. Джахын Ву, участник международного чемпионата «ГеоВызов» /Китай/

Я бы хотел расширить свои знания о мировой геологии и в том числе геологии России. Чемпионат как раз даёт такую возможность. Абдулл Муталлаб, участник международного чемпионата «ГеоВызов» /Судан/