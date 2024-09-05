В Уфе помощь спасателей потребовалась застрявшему в камине котенку

Накануне в экстренные службы Уфы обратилась женщина, которая проживает в частном доме по улице Полевой. Она пояснила, что ее маленькому котенку срочно нужна помощь.

По информации пресс-службы Управления гражданской защиты столицы, любопытный котейка залез в каминное отверстие. Хозяйка пыталась вытащить питомца самостоятельно, но не смогла.

Спасателям пришлось разбирать печную кладку, чтобы освободить пушистого из плена. Но малыш не пострадал и даже не испачкался. Его передали счастливой хозяйке.