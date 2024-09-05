Радий Хабиров отправился в зону СВО встретиться с воинами из Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров приехал в зону проведения спецоперации, чтобы встретиться с нашими бойцами. Свою благодарность военнослужащим башкирского добровольческого батальона имени Минигали Шаймуратова он выразил в своих социальных сетях.

По его словам, для него это подразделение имеет особое значение: это первое добровольческое формирование из республики, которое участвует в СВО.

Фото №1 - Радий Хабиров отправился в зону СВО встретиться с воинами из Башкирии

Этот батальон не выходит из боев с первого дня его формирования. И я считаю, что он уже вписал свое имя в славную историю военных побед Башкортостана. С уважением и благодарностью к этим простым ребятам. 

Радий Хабиров, Глава Башкирии
Фото №2 - Радий Хабиров отправился в зону СВО встретиться с воинами из Башкирии

Напомним, добровольческий батальон имени Минигали Шаймуратова был сформирован в 2022 году. Инициативу о его формировании озвучили республиканские общественные организации ветеранов военной службы.

Фото: Радий Хабиров, ТГ

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