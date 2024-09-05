В школе Кумертау появился бюст Муртазы Рахимова

Бюст Муртазы Рахимова появился в городе Кумертау. Памятник открыли на территории Башкирской гимназии №3. Учебное заведение, носящее имя первого президента республики, в этом году встретило своих учеников в обновленном виде.
В рамках федеральной программы были выделены средства на общую сумму 70 млн руб. Был произведен капитальный ремонт учебного корпуса, благоустроена территория, приобретено оборудование.
Модернизацию положительно оценили ученики и их родители. Учителя отмечают, что теперь классы обустроены по современным стандартам, что позволит еще поднять уровень образования учащихся.