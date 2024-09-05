В Башкирии спасатели получили оборудование для ликвидации разливов нефти

Спасатели Башкортостана получили новое современное оборудование для ликвидации разливов нефти. Техника была приобретена по поручению руководителя республики. В составе комплекса – олеофильные скиммеры для сбора нефтепродуктов с водоемов, установки для сжигания отходов, ёмкости и многое другое.
А ещё вакуумные установки и емкости для сбора нефтепродуктов. Арсенал башкирских спасателей пополнился современным комплексом для ликвидации аварийных разливов нефти. От этого, говорят сотрудники Госкомитета по чрезвычайным ситуациям, никто не застрахован.
У спасателей появилось оборудование, которое ранее к ним не поступало на вооружение. Это олеофильный скиммер. Спасатели запускают его с помощью данной гидростанции и кладут на водную поверхность. Благодаря таким щёткам, которые активно вращаются во время работы данного аппарата, происходит очистка водоема от нефтесодержащей жидкости. По соседству с ним аккуратно сложен другой скиммер, который удаляет нефтепродукты исключительно с поверхности почвы.
В поступившем комплексе имеются генераторы, лодки, а также оборудованный по последнему слову техники грузовик для перевозки спасателей и оборудования.
Отметим, что в регионе до 2030 года реализуется стратегия развития пожарно-спасательных сил. Именно по данной программе и по поручению Главы Башкортостана был приобретен новый комплекс.
Новое оборудование рассчитано на сбор до пяти тысяч тонн нефтепродукта на суше и до ста – на воде. Спасатели уверены, что комплекс усилит их возможности по устранению аварий и убережёт население от негативных последствий утечек.