В Башкирии спасатели получили оборудование для ликвидации разливов нефти

Спасатели Башкортостана получили новое современное оборудование для ликвидации разливов нефти. Техника была приобретена по поручению руководителя республики. В составе комплекса – олеофильные скиммеры для сбора нефтепродуктов с водоемов, установки для сжигания отходов, ёмкости и многое другое.

А ещё вакуумные установки и емкости для сбора нефтепродуктов. Арсенал башкирских спасателей пополнился современным комплексом для ликвидации аварийных разливов нефти. От этого, говорят сотрудники Госкомитета по чрезвычайным ситуациям, никто не застрахован.

Если, не дай бог, случится такое, что будет пробитие теплохода, к примеру, и у него топливо или нефтесодержащее топливо прольется на территорию акватории, мы можем среагировать на эту аварию. Алексей Чипчев, и.о. начальника аварийно-спасательного отряда Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям

У спасателей появилось оборудование, которое ранее к ним не поступало на вооружение. Это олеофильный скиммер. Спасатели запускают его с помощью данной гидростанции и кладут на водную поверхность. Благодаря таким щёткам, которые активно вращаются во время работы данного аппарата, происходит очистка водоема от нефтесодержащей жидкости. По соседству с ним аккуратно сложен другой скиммер, который удаляет нефтепродукты исключительно с поверхности почвы.

Предназначен для сбора именно сорбента с жёсткой поверхности – с земли, с прибрежных берегов. Алексей Чипчев, и.о. начальника аварийно-спасательного отряда Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям



В поступившем комплексе имеются генераторы, лодки, а также оборудованный по последнему слову техники грузовик для перевозки спасателей и оборудования.

Имеется связь с водителем, салон отапливается, находится камера для того, чтобы водитель мог наблюдать, что находится у нас в кузове. Алексей Чипчев, и.о. начальника аварийно-спасательного отряда Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям



Отметим, что в регионе до 2030 года реализуется стратегия развития пожарно-спасательных сил. Именно по данной программе и по поручению Главы Башкортостана был приобретен новый комплекс.

Происходит любая ликвидация аварий дежурной сменой. Дежурная смена состоит из шести спасателей. В случае необходимости происходит сбор отряда, и уже 20 спасателей реагируют на вызов. В течение полутора часов выезжают на аварии и производят все необходимые работы. Алексей Чипчев, и.о. начальника аварийно-спасательного отряда Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям