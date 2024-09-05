В Госсобрании Башкирии обсудили оказание бесплатной правовой помощи

Реализацию бесплатной правовой помощи обсудили юристы в Госсобрании. За круглым столом подняли актуальные вопросы, касающиеся текущих работ и порядка оказания правовой помощи.

На территории республики ее бесплатно оказывают органы исполнительной власти и местного самоуправления, юридические клиники, нотариусы, адвокаты, Башкортостанское отделение Ассоциации юристов России, Государственное юридическое бюро.

Особое внимание участники встречи уделили помощи военнослужащим СВО и членам их семей. Для правозащитников это направление является приоритетным в регионе – специалисты Башкортостана сотрудничают с филиалом фонда «Защитники Отечества» и ведут приемы в центрах бесплатной юрпомощи.