В Башкирии назвали победителя конкурса «Учитель года»

В Туймазинском районе учительница удостоилась гранта главы республики. Как молодой специалист, она получила финансовую поддержку в размере 690 тыс. рублей. В этом году также участвовала в республиканском конкурсе «Учитель года» и победила. Женщина преподает в селе не так давно, но уже показывает результаты.

Уроки Риммы Арслановой проходят нестандартно. В игровой форме учительница вовлекает детей в мир родного языка. Она считает, что знание татарского — это не только чтение учебников и произведений. Нужно прежде познать культуру, чтобы оценить красоту литературы. Ей помогают в этом мультфильмы. За счет визуальных образов дети учатся понимать татарскую речь, традиции, обычаи народа. К тому же, так ребята быстрее усваивают материал.

Римма Арсланова родилась в семье педагогов. Её бабушка преподавала немецкий и русский языки, а дедушка — татарский. Любовь к родному языку привил именно он. Теперь она сама учит детей.

Учительница постоянно ищет новые методы, приемы, подходы, цифровые ресурсы, которые можно включить в учебный процесс. Римма Арсланова никогда не останавливается на достигнутом — учится и развивается в профессиональном плане.

В этом году она стала лучшим педагогом татарского языка в республиканском конкурсе «Учитель года». Из рук Главы Башкортостана она получила и награду, и премию. Также ей присудили грант в размере 690 тысяч рублей, как молодому сельскому учителю.