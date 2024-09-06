В Уфе возбуждено уголовное дело против матери, избившей сына

В Уфе возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы по статьям о побоях и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Предварительно, 1 сентября в Уфе во дворе дома женщина избила ногами своего 8-летнего ребенка в присутствии других детей. Установлено, что она систематически наносила ему побои, отметили в пресс-службе следкома Башкирии.