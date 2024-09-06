В Нацбиблиотеке Башкирии презентовали книгу «Ресурс уфимского долголетия»

В Национальной библиотеке республики состоялась презентация книги Ришата Фазрахманова «Ресурс уфимского долголетия». Её издали к 450-летию Уфы неслучайно: главными героями стали люди, которые внесли неоценимый вклад в развитие республики и столицы, а также жители, посвятившие всю свою жизнь родному краю.
В издании описаны воспоминания о внедрении в Уфе среди ветеранов практик здорового образа жизни и совместного досуга. По словам автора, в последние годы к программе «Долголетие» также привлекаются представители старшего поколения – «серебряные» волонтеры, которые принимают активное участие в творческих мероприятиях, спортивных состязаниях и поездках.