В Башкирии отмечается повышенная урожайность сахарной свёклы

Более 600 центнеров с гектара. Такого выхода сахарной свёклы в первые дни уборки аграрии Альшеевского района не припомнят. Первыми принимать сырье нового урожая в этом году начал Раевский сахарный завод. В первые дни работы там уже произвели 400 тонн сладкого продукта.

В сельском хозяйстве он порядка 15 лет, на копке сахарной свёклы четвертый сезон. За всё время работы на селе Ильвир Зиязетдинов не припомнит такого дождливого лета. Но под конец августа осадки всё же прекратились и для тружеников поля загорелся зелёный свет.

Избыток влаги сыграл на руку Альшеевским свекловодам. Урожайность на некоторых полях этого хозяйства превысила 600 центнеров с гектара. Для первых дней уборки – рекордный показатель. Теперь одна из самых сложных задач – без потерь выкопать весь урожай.

Практически все как на подбор, крупные. Вес одного корнеплода – в среднем 600-700 граммов. Но чем больше по размеру сахарная свёкла, тем меньше самый главный её показатель. Проливные дожди, конечно, повысили урожайность сладких корнеплодов, чего нельзя сказать об их качестве. Из-за обильных осадков показатель сахаристости свёклы ниже обычного: в среднем 13 процентов против 17 в обычные годы. Но это пока. Специалисты лаборатории, отбирающие пробы сырья на Раевском сахарном заводе, уверены: сахаристость будет еще повышаться.