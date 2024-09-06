Семья из Башкирии примет участие в федеральном этапе Всероссийского семейного фестиваля в Москве

Федеральный этап Всероссийского семейного фестиваля сбережений и инвестиций пройдет 7 сентября в Москве. Республику Башкортостан будет представлять семья Валеевых-Зинатуллиных из Уфимского района. Они – победители регионального этапа фестиваля, который состоялся в Уфе 8 июня.

Фото №1 - Семья из Башкирии примет участие в федеральном этапе Всероссийского семейного фестиваля в Москве

Решили участвовать на фестивале, чтобы проверить себя и так увлеклись, что случайно победили! – поделилась Альбина Зинатуллина. – Атмосфера фестиваля воодушевила на новые свершения: изучаем свои финансы, повышаем финграмотность, поступили в магистратуру Финансового университета. В общем, готовимся к новым победам.

Булат Валеев

В финале команды из 23 регионов страны поборются за звание самой финансово грамотной семьи России. Участников ждет интеллектуальное состязание в формате квиза, все вопросы которого будут связаны с личным бюджетом и семейными финансами.

Фестиваль направлен на то, чтобы люди могли узнать что-то полезное и затем применить это в семейной жизни. Он проводится для тех, кто хочет улучшить свои знания о финансах, навыки финансового планирования, разобраться в разных сберегательных инструментах, научиться противостоять мошенникам. От всей души желаю семье, которая будет представлять нашу республику в финале, победы! 

Светлана Малинская, и.о. министра финансов РБ

Также на фестивале будут проводиться мастер-классы и интерактивные лекции от партнеров фестиваля: НИФИ Минфина России, музея Финансового университета, Национальной ассоциации негосударственный пенсионных фондов НАПФ, платформы мошеловка.рф. Помимо новых знаний, все участники получат подарки от организаторов.

Справочно:

Семейный фестиваль сбережений и инвестиций проходит в рамках всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы». Главная цель – привлечение внимания взрослого населения к вопросам сохранности собственных семейных средств в кратко- и долгосрочной перспективе.

Организатором фестиваля выступают Федеральный методический центр по финансовой грамотности населения Финансового университета, Минфин России и НИФИ Минфина России.

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