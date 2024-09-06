Семья из Башкирии примет участие в федеральном этапе Всероссийского семейного фестиваля в Москве

Фестиваль направлен на то, чтобы люди могли узнать что-то полезное и затем применить это в семейной жизни. Он проводится для тех, кто хочет улучшить свои знания о финансах, навыки финансового планирования, разобраться в разных сберегательных инструментах, научиться противостоять мошенникам. От всей души желаю семье, которая будет представлять нашу республику в финале, победы!

Светлана Малинская, и.о. министра финансов РБ