Семья из Башкирии примет участие в федеральном этапе Всероссийского семейного фестиваля в Москве

Федеральный этап Всероссийского семейного фестиваля сбережений и инвестиций пройдет 7 сентября в Москве. Республику Башкортостан будет представлять семья Валеевых-Зинатуллиных из Уфимского района. Они – победители регионального этапа фестиваля, который состоялся в Уфе 8 июня.
В финале команды из 23 регионов страны поборются за звание самой финансово грамотной семьи России. Участников ждет интеллектуальное состязание в формате квиза, все вопросы которого будут связаны с личным бюджетом и семейными финансами.
Также на фестивале будут проводиться мастер-классы и интерактивные лекции от партнеров фестиваля: НИФИ Минфина России, музея Финансового университета, Национальной ассоциации негосударственный пенсионных фондов НАПФ, платформы мошеловка.рф. Помимо новых знаний, все участники получат подарки от организаторов.
Справочно:
Семейный фестиваль сбережений и инвестиций проходит в рамках всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы». Главная цель – привлечение внимания взрослого населения к вопросам сохранности собственных семейных средств в кратко- и долгосрочной перспективе.
Организатором фестиваля выступают Федеральный методический центр по финансовой грамотности населения Финансового университета, Минфин России и НИФИ Минфина России.